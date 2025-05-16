Суд не дозволив Марині Порошенко відсудити в чоловіка 17 млрд гривень

16 травня Крижопільський районний суд на Вінниччині вирішив закрити провадження у справі за позовом Марини Порошенко до Петра Порошенка про поділ майна подружжя через відсутність предмета спору. Тим часом представник експрезидента заявив, що це рішення може бути оскаржене.

Про це повідомило «Суспільне».

Ще у березні стало відомо, що Марина Порошенко бажає через суд поділити майно зі своїм чоловіком, їхні спільні активи становлять 17 102 703 811 гривень 40 копійок. Як пояснювали у «Європейській солідарності» цей позов є «спільною тактикою захисту» родини від санкцій, запроваджених президентом Володимиром Зеленським.

Під час засідання суд долучив до справи повідомлення від Міністерства юстиції щодо санкцій. Представник лідера «Євросолідарності» Ілля Новіков розповів, що зміст листа свідчить про «можливі заперечення Мін'юсту» і просив не розглядати його як офіційне заперечення.

Зі свого боку, адвокатка Марини Порошенко наполягала на праві її клієнтки на частину спільного майна. «Марина Порошенко не перебуває під санкціями й має повне право на свою частку майна, придбаного у шлюбі. Саме тому ми подали позов про поділ», — сказала Крістіна Мисенко.

Ілля Новіков запропонував суду ухвалити рішення вже на підготовчому засіданні, оскільки відповідач не заперечує вимог.

Суд же постановив закрити провадження і зазначив, що повторні звернення щодо спору між тими самими сторонами з цих же підстав не допускаються.

Адвокат Новіков заявив, що не погоджується з рішенням суду, вважаючи, що предмет спору все ж існує: «Предмет спору існує тоді, коли подана позовна заява, відповідна до закону. Ця ситуація пов’язана з указом президента Зеленського про санкції щодо Петра Порошенка, і ніхто цього не приховує».

За його словами, справа не стосується переписування чи приховування майна. Йдеться лише про те, що нині Марина Порошенко не може розпоряджатися чи повноцінно користуватися своєю половиною спільного майна.

Він сказав, що тепер чекатимуть повного тексту ухвали й лише потім визначать, чи будуть її оскаржувати, чи оберуть «інший юридичний шлях».

Новіков додав, що рішення суду не є остаточною крапкою в цьому процесі: «У нас є план Б, якщо не спрацює — буде план С. Ми готові захищатися далі».

13 лютого президент Володимир Зеленський підписав указ про санкції РНБО проти декількох українських бізнесменів та депутатів, серед яких і Петро Порошенко.

Порошенко назвав таке рішення «антиконституційним» і «політично мотивованим», а також заявив, що до цього нібито причетна вся команда президента Володимира Зеленського, Кабінет Міністрів та члени РНБО.

Джерела hromadske підставами для запровадження санкцій проти Порошенка назвали:

кримінальну справу про державну зраду, коли Порошенко у змові з Віктором Медведчуком і керівництвом рф дозволив «Центренерго» купувати вугілля на тимчасово окупованій Донеччині та Луганщині;

участь Порошенка у створенні «Партії регіонів» та роботу в уряді Віктора Януковича, коли той, бувши міністром закордонних справ, брав участь у підготовці Харківських угод;

співпрацю з росією через фабрику «Рошен» у Липецьку та «Севморзавод» у тимчасово окупованому Криму.

ZN.UA писало, що санкції щодо Порошенка запровадили на підставі інформації нового голови Державної служби фінансового моніторингу Філіпа Проніна, яка є засекреченою.

Через санкції проти Порошенка два дні підряд блокувалися засідання Ради: 13 лютого група депутатів «Європейської Солідарності» зібралася навколо спікера Руслана Стефанчука з плакатами, на яких було написано: «Україна не росія», «Думайте про перемогу, а не вибори», «Ні диктатурі» тощо. Те саме повторилося 14 лютого.

Сам політик звернувся до суду.