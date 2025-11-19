22-річного водія BMW, який п'яним у Києві вбив пішохода, знайшли на Прикарпатті

Столичні поліціянти затримали 22-річного водія BMW, який напередодні п’яним здійснив наїзд на пішохода та намагався втекти від відповідальності, залишивши місце аварії.

Унаслідок ДТП загинув 44-річний киянин.

Про це повідомляє поліція Києва.

Інцидент стався близько 23:30 на перехресті вулиць Якуба Колоса та Гната Юри. За викликом очевидців на місце прибули патрульні та слідчо-оперативна група, які виявили тіло потерпілого на регульованому пішохідному переході.

Попередньо встановлено, що пішохід перетинав дорогу на зелений сигнал світлофора, коли на нього наїхав автомобіль BMW, що рухався другою смугою у напрямку вулиці Жуля Верна. Після зіткнення водій не зупинився та поїхав з місця події.

Під час розшуку правоохоронці виявили покинуту іномарку на узбіччі приблизно за кілометр від місця ДТП. Оперативники встановили місцеперебування водія та затримали його на території Івано-Франківщини.

З’ясувалося, що молодик намагався втекти від відповідальности й дістався іншої области попутками. Також підтверджено, що на момент аварії він перебував у стані алкогольного сп’яніння.

Слідчі, за процесуального керівництва Київської міської прокуратури, повідомили фігуранту про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 3 ст. 286-1 — порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння; ч. 1 ст. 135 — залишення в небезпеці.

За скоєне молодику загрожує до 10 років позбавлення волі.