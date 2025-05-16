Умєров зробив першу заяву з Туреччини

Україна висловила готовність до повного припинення вогню та проведення прямих переговорів з Російською Федерацією на найвищому рівні. Про це заявив Міністр оборони України Рустем Умєров.

За його словами, досягнення миру можливе лише за умови конкретних кроків з боку РФ. Серед ключових умов, озвучених Умєровим, — повне припинення вогню на термін щонайменше 30 днів.

Окрім того, Україна наполягає на здійсненні Росією гуманітарних кроків. До них належать повернення всіх незаконно депортованих українських дітей на батьківщину, а також обмін військовополоненими за формулою "всіх на всіх".

Готовність України до діалогу підкреслює її прагнення до встановлення справедливого та сталого миру, однак лише за умови виконання державою-агресором необхідних умов, що стосуються припинення бойових дій та вирішення гострих гуманітарних питань.