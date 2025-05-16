Польща не виключає передачі МіГ-29 Україні, рішення залежить від переговорів та союзників

Польща розглядає можливість передачі Україні своїх винищувачів МіГ-29. Переговори з цього питання тривають, про що повідомив керівник посольства Польщі в Україні Пйотр Лукасевич у коментарі для "Європейської правди".

За словами Лукасевича, рішення щодо постачання МіГ-29 значною мірою залежить від України, яка наразі зосереджена на освоєнні нових типів західних бойових літаків, таких як Gripen та F-16.

"Ми поступово виводимо МіГ-29 із нашого озброєння, замінюючи їх на F-16. Однак передача цих літаків Україні цілком можлива, і переговори з цього питання тривають", - зазначив Лукасевич.

Питання передачі МіГ-29 Україні ще не є закритим, підтвердив голова канцелярії прем'єра Польщі Міхал Дворчик. Він наголосив, що Польща готова передати всі свої МіГ-29, але за певних умов.

"Ми готові передати всі наші МіГи і 29-й, але, по-перше, разом з нашими союзниками по НАТО, перш за все американцями, в рамках спільного союзницького рішення, плюс з гарантією, що ми зможемо заповнити цю прогалину іншими літаками подібного класу, щоб Польща не обмежувала свій оборонний потенціал", - пояснив Дворчик.

Таким чином, доля польських МіГ-29 для України залежить від результатів поточних переговорів, спільного рішення країн-членів НАТО та можливості Польщі оперативно замістити передані літаки для підтримки власної обороноздатності.