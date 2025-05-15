﻿
Полiтика

Завтра вранці стартуватимуть перемовини росії та України в Туреччині

Завтра вранці стартуватимуть перемовини росії та України в Туреччині

Президент України Володимир  Зеленський затвердив склад делегації для переговорів щодо досягнення миру, які пройдуть 16 травня в Стамбулі,  повідомляє РБК-України.

  • Рустем Умєров — міністр оборони, глава делегації
  • Сергій Кислиця — перший заступник глави МЗС
  • Олександр Поклад — заступник голови СБУ
  • Олег Луговський — перший заступник голови СЗРУ
  • Олексій Шевченко — заступник начальника Генштабу ЗСУ
  • Вадим Скібіцький — заступник начальника ГУР МО
  • Євген Шинкарьов — Повітряні сили
  • Олександр Дьяков — Військово-морські сили
  • Олексій Маловадський — юрист Генштабу
  • Олександр Шеріхов — Генштаб
  • Георгій Кузьмичов — офіцер протоколу
  • Олександр Бевз — радник Офісу Президента

Теги:

Володимир Зеленськиймирні перемовиніУкраїна-Росія
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

В Ірані начебто готові відмовитися від створення ядерної зброї
Актуально 15.05.2025 16:58:42
В Ірані начебто готові відмовитися від створення ядерної зброї
Читати
У редакцію «Радіо Свобода» направили запит, чому журналіст Андрушко не служить в армії – ЗМІ
Суспiльство 15.05.2025 16:45:12
У редакцію «Радіо Свобода» направили запит, чому журналіст Андрушко не служить в армії – ЗМІ
Читати
Рівень "переговорів": з Москви гавкають на Зеленського, що він жалюгідна людина
Полiтика 15.05.2025 16:32:26
Рівень "переговорів": з Москви гавкають на Зеленського, що він жалюгідна людина
Читати

Популярнi статтi