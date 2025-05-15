Завтра вранці стартуватимуть перемовини росії та України в Туреччині

Президент України Володимир Зеленський затвердив склад делегації для переговорів щодо досягнення миру, які пройдуть 16 травня в Стамбулі, повідомляє РБК-України.

Рустем Умєров — міністр оборони, глава делегації

Сергій Кислиця — перший заступник глави МЗС

Олександр Поклад — заступник голови СБУ

Олег Луговський — перший заступник голови СЗРУ

Олексій Шевченко — заступник начальника Генштабу ЗСУ

Вадим Скібіцький — заступник начальника ГУР МО

Євген Шинкарьов — Повітряні сили

Олександр Дьяков — Військово-морські сили

Олексій Маловадський — юрист Генштабу

Олександр Шеріхов — Генштаб

Георгій Кузьмичов — офіцер протоколу

Олександр Бевз — радник Офісу Президента