Завтра вранці стартуватимуть перемовини росії та України в Туреччині

Президент України Володимир Зеленський затвердив склад делегації для переговорів щодо досягнення миру, які пройдуть 16 травня в Стамбулі, повідомляє РБК-України.
- Рустем Умєров — міністр оборони, глава делегації
- Сергій Кислиця — перший заступник глави МЗС
- Олександр Поклад — заступник голови СБУ
- Олег Луговський — перший заступник голови СЗРУ
- Олексій Шевченко — заступник начальника Генштабу ЗСУ
- Вадим Скібіцький — заступник начальника ГУР МО
- Євген Шинкарьов — Повітряні сили
- Олександр Дьяков — Військово-морські сили
- Олексій Маловадський — юрист Генштабу
- Олександр Шеріхов — Генштаб
- Георгій Кузьмичов — офіцер протоколу
- Олександр Бевз — радник Офісу Президента