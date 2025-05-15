Єврокубковий сезон 2025/2026 стартує 17 червня: Україну представлять чотири клуби

Футбольний єврокубковий сезон 2025/2026 офіційно розпочнеться 17 червня 2025 року. Цього дня відбудуться жеребкування перших кваліфікаційних раундів одразу трьох клубних турнірів УЄФА: Ліги чемпіонів, Ліги Європи та Ліги конференцій.

Як повідомляє Українська асоціація футболу (УАФ), у прийдешньому єврокубковому сезоні Україна матиме квоту на чотири клуби.

Шляхи українських команд у єврокубках розподіляться наступним чином:

Ліга чемпіонів УЄФА: Переможець чемпіонату Української Прем'єр-ліги (УПЛ) сезону 2024/2025 розпочне свій виступ із другого кваліфікаційного раунду. Для потрапляння до основної стадії Ліги чемпіонів чемпіону України необхідно буде пройти три етапи кваліфікації. У разі невдачі на будь-якій із цих стадій, український чемпіон перейде до третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи.

Ліга Європи УЄФА: Україну в цьому турнірі представлятиме один клуб – володар Кубка України сезону 2024/2025. Команда, яка здобуде цей трофей, стартує в першому раунді кваліфікації Ліги Європи. У випадку вильоту на цій стадії, клуб продовжить свій шлях у другому кваліфікаційному раунді Ліги конференцій.

Ліга конференцій УЄФА: У базовому реєстрі Ліги конференцій Україна матиме двох представників. Друга команда за підсумками чемпіонату УПЛ (або третя, якщо віце-чемпіоном стане донецький "Шахтар") та четверта команда УПЛ розпочнуть свої виступи з другого кваліфікаційного раунду. Таким чином, цим двом клубам необхідно буде пройти трьох суперників, щоб пробитися до основної сітки Ліги конференцій.

Варто зазначити, що в основних раундах усіх трьох єврокубкових турнірів у сезоні 2025/2026, як і раніше, виступатимуть по 36 клубів.

Українські вболівальники з нетерпінням чекають старту нового єврокубкового сезону та сподіваються на успішні виступи своїх команд на міжнародній арені.