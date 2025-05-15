В Анкарі розпочалися ключові переговори Зеленського та Ердогана

Очікується, що під час зустрічі сторони обговорять широкий спектр питань, включаючи двосторонні відносини, ситуацію в Україні, шляхи мирного врегулювання конфлікту, а також регіональну безпеку.

Речник адміністрації президента Туреччини Фахреттін Алтун повідомив.

"Наш президент, поважний Реджеп Таїп Ердоган, сьогодні разом із президентом України, поважним Володимиром Зеленським, який здійснює робочий візит до нашої країни, розгляне всі аспекти останніх подій у контексті російсько-української війни", — заявив посадовець.

Він додав, що під час перемовин з українським гарантом Ердоган "наголосить на позиції Туреччини, яка виступає за якнайшвидше встановлення режиму припинення вогню та початку мирних переговорів".

"Окрім того, під час зустрічей відбудеться обмін думками щодо ключових питань двостороннього порядку денного", — резюмував Фахреттін Алтун.