Apple працює над системою управління гаджетами за допомогою імпульсів мозку, – WSJ

Корпорація Apple бере участь у розробці системи управління мобільними пристроями за допомогою мозкових імпульсів, які зчитують спеціальні мікроімпланти. Про це пише The Wall Street Journal.

Таким чином, Apple може вступити в конкуренцію з компанією Ілона Маска Neuralink, яка досить далеко просунулась у розвитку мозкових імплантів, які вживлюють паралізованим людям.

Apple співпрацює зі стартапом Synchron, який розробив мікроімплант - подібно до стенту, він поміщається в кровоносну судину біля моторної кори головного мозку.

Пристрій під назвою Stentrode має електроди, які зчитують імпульси головного мозку та передають їх у вигляді сигналів, що вибирають натискання на ту чи іншу іконку спеціального комп'ютерного інтерфейсу. Apple займається розробкою такого інтерфейсу.

Один з піддослідних, які страждають на біковий аміотрофічний склероз, в даний час вчиться керувати iPhone та iPad за допомогою стенту від Synchron і програмного забезпечення від Apple. Загалом з 2019 року Synchron вживила свої стенти десяти пацієнтам.

Нагадаємо, що Apple навчить AirPods перекладати з іншої мови в реальному часі.