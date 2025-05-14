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Економіка

Євросоюз підвищить мита на українську агропродукцію, – FT

Євросоюз підвищить мита на українську агропродукцію, – FT

Євросоюз планує суттєво підвищити мита на деякі категорії українських товарів, зокрема на сільгосппродукцію. Заходи можуть набути чинності з 6 червня, повідомляє Financial Times з посиланням на неназваних дипломатів.

Брюссель має намір переглянути угоду про безмитне ввезення на деякі категорії української продукції, яка діє до 5 червня. На час переговорів про нову угоду Єврокомісія може поділити річну безмитну квоту на 12 щомісячних квот.

Пропозиція була направлена ​​на розгляд країн спільноти. Рішення пов'язане з тим, що у Польщі розпочали антиукраїнську кампанію, яку презентують як "захист європейських фермерів".

За оцінками видання, підвищення мит на українську продукцію вдарить по економіці України. Безмитне ввезення української сільгосппродукції до Євросоюзу діє з червня 2022 року. Його продовжували у 2023 та у 2024 роках.

Імпорт дешевої пшениці, цукру та птиці з України викликає невдоволення фермерів у Польщі, Франції та інших країнах, оскільки спричинив зниження цін на внутрішніх ринках.

У березні Єврокомісар з сільського господарства та продовольства Крістоф Хансен говорив, що ЄС планує з червня скоротити імпорт сільськогосподарської продукції з України.

Теги:

Україна-ЄСмита на імпортагропродукція
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