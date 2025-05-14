Зрадникам і колаборантам депутати заборонили усиновлювати дітей

Верховна рада 14 травня в цілому ухвалила законопроєкт №10298. Він вносить зміни до сімейного кодексу, та забороняє людям, засудженим за державну зраду і колабораціонізм, усиновлювати дітей. >Про це у Telegram повідомила нардепка від парламентської фракції "Європейська Солідарність" Ірина Геращенко.

За її словами, цю законодавчу ініціативу підтримало 253 народні обранці.

Зазначено, що згідно зі змінами до сімейного кодексу, не можуть бути усиновлювачами:

засуджені за державну зраду, колабораціонізм та пропаганду війни;

ті, хто притягувався до адміністративної відповідальності за домашнє насильство.

У пояснювальній записці до документа його автори наголошували, під час збройної агресії Росії потрібно не допустити усиновлення дітей людьми, що "ставлять під загрозу право України на незалежність".

"Якщо особа — потенційний усиновлювач, опікун, піклувальник, патронатний вихователь, прийомні батьки, батьки-вихователі, займаються колабораційною діяльністю, пособництвом державі-агресору, пропагують та сприяють розв’язуванню війни, вони не можуть виховувати дитину в дусі поваги до прав та свобод інших людей, любові до своєї сім'ї та родини, свого народу, своєї Батьківщини", — пояснювали нардепи.

За основу Рада взяла цей законопроєкт 21 листопада 2024 року.

Раніше у Мінсоцполітики повідомляли, що уряд ухвалив постанову, згідно з якою кандидати в усиновлювачі ще до рішення суду зможуть прийняти дитину в родину. У відомстві роз'яснювали, як відбувається ця процедура.

Також міністерка праці та соціальної політики Оксана Жолнович заявила, що в уряді готують велику стратегію з підтримки материнства. За її словами, наразі є кілька ініціатив, як "розвантажити" жінку від доглядових обовʼязків за дитиною.