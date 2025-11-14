Зеленський підписав закон, який збільшує виплати для сімей із дітьми

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який передбачає збільшення виплат для сімей з дітьми.

Про це йдеться в картці законопроєкту №13532 на сайті парламенту.

Документ установлює розміри допологової та післяпологової допомоги на 2026 рік: