Суспiльство

В Одесі СБУ затримала двох заступниць голови райадміністрації за прославляння Путіна

Служба безпеки України повідомила про затримання чотирьох осіб, яких слідство підозрює у проросійській агітації та виправдовуванні збройної агресії РФ. Про це пресслужба СБУ заявила 27 листопада.

За даними відомства, серед затриманих — дві співробітниці однієї з районних адміністрацій Одеської міської ради. У службі стверджують, що жінки у розмовах з колегами вихваляли Владіміра Путіна, закликали до капітуляції України та поширювали серед знайомих матеріали із закликами до повного захоплення півдня країни.

На Харківщині правоохоронці затримали 52-річну громадянку Росії, яка проживала у прикордонному районі та, за даними слідства, публічно закликала до його окупації. СБУ також заявляє, що жінка виправдовувала воєнні злочини РФ у розмовах з місцевими жителями.

Ще одного підозрюваного — 38-річного адміністратора Телеграм-каналу — затримали на Полтавщині. За інформацією кіберфахівців СБУ, чоловік уникав мобілізації й закликав підписників перераховувати гроші на підтримку російської армії, публікуючи реквізити рахунків банків РФ.

Усі дії фігурантів, за твердженням СБУ, підтверджені лінгвістичною експертизою.

Затриманим повідомили про підозру за статтями, що стосуються посягання на територіальну цілісність України, пособництва у фінансуванні насильницької зміни влади, порушення рівноправності громадян та виправдовування російської агресії. У разі обвинувального вироку їм загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Імена підозрюваних не розголошуються. Одеська міськрада наразі не коментувала інформацію СБУ.

Українські правоохоронні органи регулярно звітують про затримання осіб, яких підозрюють у роботі на російські спецслужби, зокрема у держзраді, коригуванні ударів та інформаційних операціях.

 Автор: Богдан Моримух

Теги:

СБУколаборантинафтопровід Одеса-Броди5 колонап'ята колона
