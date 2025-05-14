Букмекери зважили шанси учасників конкурсу Євробачення на перемогу

Перший півфінал практично нічого не змінив. Хоча, звичайно, високі, окрім першого, місця у фіналі конкурсу Євробачення теж престижні, але, по-перше, про них швидко забувають, а, по-друге, за великим рахунком лише перемога має значення, оскільки наступний конкурс має прийняти саме країна-переможниця, а це не лише шана, а й клопіт та витрати.

Цікаво, що з цього приводу шведський Мальме, де пройшов конкурс Євробачення-2024, вже заявив про те, що вдруге поспіль конкурс не прийматиме.

А шанси на те, що цього року у конкурсі переможе саме Швеція, дуже високі. За оцінками букмекерів на eurovisionworld, вони оцінюються в 42%, при цьому відрив від Австрії, що йде на другому місці, цілих 20%, а від французів, які зараз на третьому рядку таблиці - 36%.

Хороший виступ нашого Ziferblata у першому півфіналі конкурсу його шанси у букмекерів не змінив – все те ж 13-те місце. Причому і воно є досить умовним, оскільки шанси українців на перемогу оцінюються в 1%, як і ще в одинадцяти країн, що займають місця в таблиці з 10-го по 20-те.