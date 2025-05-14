Запаси газу в українських сховищах на рекордно низькому за 11 років рівні

Станом на 11 травня 2025 року запаси природного газу в українських підземних сховищах (ПСГ) опустилися до позначки трохи вище 6 млрд куб. м, що є найнижчим показником на цю дату щонайменше за останні 11 років.

За даними ExPro Daily Gas, у сховищах на звітну дату зберігалося майже 6,02 млрд куб. м газу. Це на 31,7%, або 2,79 млрд куб. м, менше, ніж було зафіксовано на аналогічну дату минулого року. Рівень заповненості українських ПСГ становить наразі 19,4%. Обсяг активних запасів, доступних для відбору користувачами, сягає 1,28 млрд куб. м.

Незважаючи на те, що щоденні обсяги закачування дещо знизилися (до 26 млн куб. м 11 травня), загальні темпи наповнення сховищ у травні перевищують минулорічні показники. Від початку місяця до ПСГ вже надійшло понад 350 млн куб. м газу, що на 33% більше порівняно з аналогічним періодом 2024 року. Загалом з 17 квітня, коли офіційно розпочався сезон закачування, в сховища було направлено 610 млн куб. м блакитного палива.

За умови збереження стабільного імпорту на рівні близько 14 млн куб. м на добу, до кінця травня запаси газу в ПСГ можуть зрости до 6,6 млрд куб. м.

Україна також працює над поступовим відновленням внутрішнього видобутку газу, який зазнав значних пошкоджень внаслідок російських обстрілів у лютому-березні. За інформацією, взимку Росія знищила майже половину українського газовидобутку.

Для досягнення рівня запасів, який був на початку листопада 2024 року (12,92 млрд куб. м), необхідно закачати ще близько 6,3 млрд куб. м газу протягом червня-жовтня. Частину цього обсягу забезпечить власний видобуток, однак 3-3,5 млрд куб. м доведеться покрити за рахунок імпорту.

З метою забезпечення країни необхідними обсягами газу для проходження опалювального сезону, уряд України активно залучає кошти, зокрема понад 400 млн євро на імпорт газу.

"Нафтогаз" також здійснює диверсифікацію джерел постачання. На початку березня компанія домовилася про постачання 100 млн кубометрів скрапленого природного газу (LNG) з партії, доставленої до терміналу в Клайпеді (Литва). Цей газ надходить в Україну через газопровід GIPL, що з'єднує Литву та Польщу, а далі через польську територію до українського інтерконектора в Дроздовичах.

Друга партія американського LNG, законтрактована 18 березня, була доставлена на термінал у Свіноуйсьце (Польща). Після регазифікації цей газ також спрямовується до українського кордону і буде використаний "Нафтогазом" для формування стратегічного резерву на наступний опалювальний сезон. Крім того, 24 квітня "Нафтогаз" підписав третій контракт із польською компанією Orlen на постачання американського газу.