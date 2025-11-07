Британця засудили до семи років ув'язнення за згоду шпигувати на користь РФ

Британець Говард Філліпс був засуджений до семи років ув'язнення за пропозицію надати логістичну підтримку російським агентам по всьому світу. 66-річний чоловік зголосився шпигувати на користь Росії, Ірану та Китаю через фінансові труднощі. Про це повідомляє Sky News.

Філліпса заарештували 16 травня в кав’ярні поблизу залізничного вокзалу Кінгс-Крос. У липні його визнали винним у наданні допомоги особам, яких він вважав агентами російської розвідки, що є порушенням Закону про національну безпеку.

У листах, перехоплених британською розвідкою MI5, Філліпс пропонував свої «шпигунські» послуги. Він пояснив агентам MI5 під прикриттям, які імітували російський акцент, що хоче працювати в розвідці, аби уникнути офісної роботи, після того, як втратив роботу і витратив усі свої заощадження.

Під час ретельно продуманої операції MI5 агенти, які називали себе «Сашою» та «Дімою», видавали себе за співробітників російської зовнішньої розвідки.

Філліпс передав домашню адресу та номер стаціонарного телефону тодішнього міністра оборони Гранта Шаппса. 26 квітня він зустрівся з агентами в готелі London Bridge для передачі документа, що пояснює, як він може допомогти російській розвідці. Грант Шаппс підтвердив, що знайомий із Філліпсом, оскільки той приймав його у свій дім після переїзду в район у 2002 році.

Суддя Чіма-Грабб, виносячи вирок, заявив Філліпсу: «Ви були готові зрадити свою країну заради грошей. Я виношу вам вирок на підставі того, що ви керуєтеся не ідеологічними мотивами, а грошима».