Депутат, який є директором ринку і власником кількох ферм, фіктивно одружився з дівчиною з інвалідністю для уникнення мобілізації

Депутат однієї з міських рад у Вінницькій області фіктивно одружився з дівчиною, яка має інвалідність, щоб уникнути військової служби. В обмін на шлюб чоловік обіцяв щомісяця по три тисячі гривень сестрі дівчини. Також він зобов’язався постачати сім’ї продуктові набори.

За інформацією Вінницької обласної прокуратури, наприкінці 2024 року 49-річний місцевий депутат домовився з 28-річною місцевою жителькою про оформлення фіктивного шлюбу з її 18-річною сестрою, яка має інвалідність II групи внаслідок психічного захворювання й не може усвідомлювати значення своїх дій.

«Об’єктами для свого цинічного задуму чоловік обрав сестер через їхнє скрутне матеріальне становище і вразливий психоемоційний стан», — зазначили у прокуратурі.

Потім, як стверджують правоохоронці, він використав документи про стан здоров’я нової «дружини» і свідоцтво про реєстрацію з нею шлюбу як підставу для отримання незаконної відстрочки від мобілізації. Крім того, він домовився з її сестрою, що з вдячності за «оборудку» платитиме їй 3000 гривень на місяць. Частину цих грошей підозрювана витратила на погашення кредитів. У поліції Вінниччини додали, що депутат також пообіцяв постачати їм продуктові набори.

Депутата й сестру його фіктивної дружини правоохоронці затримали 6 листопада. У поліції зазначили, що під час розслідування встановили разючий контраст між умовами життя фігуранта та його фіктивної дружини.

«Депутат, який водночас є директором ринку й власником кількох ферм, мешкав у заможному будинку. Його ж «дружина», котра потребує догляду та лікування, жила в занедбаній хатині без належних побутових умов», — зазначили в поліції.

Правоохоронці додали, що на такий вчинок депутат наважився після конфлікту з військовими, які торік намагалися йому вручити повістку.

Депутата й сестру дівчини підозрюють у вербуванні та переміщенні особи з інвалідністю з метою її подальшої експлуатації, а також ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації в особливий період. Наразі 18-річна дівчина з інвалідністю перебуває у безпеці, запевнили у прокуратурі.

Правоохоронці не вказали, депутатом якої міськради є затриманий директор ринку.