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Економіка

В Україні злетіли ціни на овочі

В Україні злетіли ціни на овочі

Наразі овочевий ринок демонструє значні коливання цін. Споживачі активно переходять на свіжу сезонну продукцію, що традиційно позначається на вартості основних овочів, повідомляє agronews.ua.

Звичайна картопля подорожчала на 6,7% порівняно з квітнем і досягла середньої ціни 34,43 грн за кілограм. Вартість картоплі в мережі Megamarket зросла ще більше — до 43,50 грн за кілограм.

Особливий стрибок цін спостерігається у сегменті молодої картоплі. Її ціна збільшилася більш ніж удвічі — до 85,80 грн за кілограм, при цьому у мережі Novus ціна на молоду картоплю досягла рекордних 129 грн за кілограм.

А от ціни на молоду капусту знизилися на 8,1%, досягнувши середньої вартості 78,77 грн за кілограм замість 85,76 грн у квітні. Найвигіднішу ціну можна знайти в мережі Auchan — 67,90 грн за кілограм. Водночас білокачанна капуста подорожчала на 32,6%, з 54,75 грн до 72,57 грн.

Середня ціна ріпчастої цибулі зросла на 40,5%, до 29,86 грн за кілограм, порівняно з квітневими 21,25 грн. Червона цибуля також подорожчала на 76,9%, до 94,60 грн за кілограм. Молода ріпчаста цибуля продається за 51,90 грн.

Звичайна морква подорожчала на 16,8%, з 42,74 грн до 49,90 грн за кілограм. Крім того, на ринку з'явилася молода морква, яка коштує 112,40 грн за кілограм, що робить її одним із найдорожчих овочів сезону.

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ціни на овочі в Україні
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