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Полiтика

ЄС поставив санкції на паузу

ЄС поставив санкції на паузу

Європейські лідери вирішили тимчасово утриматися від закликів до США щодо запровадження нових санкцій проти Росії, очікуючи на можливу особисту зустріч президента України Володимира Зеленського з Владіміром Путіним, яка може відбутися вже цього тижня в Туреччині.

Згідно з джерелами Bloomberg, після переговорів між американськими та європейськими посадовцями у понеділок стало зрозуміло, що США прагнуть дати шанс переговорам між Києвом і Москвою, перш ніж активізувати економічний тиск на Кремль. Якщо ж Росія відмовиться від участі в переговорах, або не погодиться на негайне припинення вогню вже в четвер, тоді ЄС закличе президента Дональда Трампа реалізувати його обіцянку запровадити масштабні санкції проти Росії.

Хоча Вашингтон раніше підготував пакет жорстких санкцій, включно з 500% митом на імпорт із країн, які купують російські енергоносії, офіційна позиція США наразі лишається непублічною і нечіткою. Державний департамент відмовився коментувати ситуацію.

Сенатор Ліндсі Ґрем, союзник Трампа, вже оголосив про широку підтримку такого законопроєкту в Конгресі. Однак остаточне рішення щодо реалізації цих санкцій залежить від особистої позиції Трампа, яка, за словами дипломатів, коливається.

Лідери Великої Британії, Франції та Німеччини ще в суботу були впевнені, що досягли домовленості з Трампом про підтримку 30-денного припинення вогню з понеділка і про спільні санкції, якщо обстріли триватимуть.

Проте вже за кілька днів Трамп змінив позицію — закликав до зустрічі Зеленського з Путіним у Туреччині. Європейці не очікували такого повороту, але Зеленський, за їх словами, погодився на цю ініціативу.

Наразі у центрі уваги — ймовірна зустріч Зеленського і Путіна в Туреччині. Вона розглядається як ключова перевірка готовності Росії до реальних перемовин. Якщо Москва зірве переговори або продовжить атаки, санкційна відповідь Заходу може бути негайною.

Теги:

Асоціація з ЄСсанкції проти РФармия СШАТрампзустріч Путіна з Зеленським
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