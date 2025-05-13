ЄС поставив санкції на паузу

Європейські лідери вирішили тимчасово утриматися від закликів до США щодо запровадження нових санкцій проти Росії, очікуючи на можливу особисту зустріч президента України Володимира Зеленського з Владіміром Путіним, яка може відбутися вже цього тижня в Туреччині.

Згідно з джерелами Bloomberg, після переговорів між американськими та європейськими посадовцями у понеділок стало зрозуміло, що США прагнуть дати шанс переговорам між Києвом і Москвою, перш ніж активізувати економічний тиск на Кремль. Якщо ж Росія відмовиться від участі в переговорах, або не погодиться на негайне припинення вогню вже в четвер, тоді ЄС закличе президента Дональда Трампа реалізувати його обіцянку запровадити масштабні санкції проти Росії.

Хоча Вашингтон раніше підготував пакет жорстких санкцій, включно з 500% митом на імпорт із країн, які купують російські енергоносії, офіційна позиція США наразі лишається непублічною і нечіткою. Державний департамент відмовився коментувати ситуацію.

Сенатор Ліндсі Ґрем, союзник Трампа, вже оголосив про широку підтримку такого законопроєкту в Конгресі. Однак остаточне рішення щодо реалізації цих санкцій залежить від особистої позиції Трампа, яка, за словами дипломатів, коливається.

Лідери Великої Британії, Франції та Німеччини ще в суботу були впевнені, що досягли домовленості з Трампом про підтримку 30-денного припинення вогню з понеділка і про спільні санкції, якщо обстріли триватимуть.

Проте вже за кілька днів Трамп змінив позицію — закликав до зустрічі Зеленського з Путіним у Туреччині. Європейці не очікували такого повороту, але Зеленський, за їх словами, погодився на цю ініціативу.

Наразі у центрі уваги — ймовірна зустріч Зеленського і Путіна в Туреччині. Вона розглядається як ключова перевірка готовності Росії до реальних перемовин. Якщо Москва зірве переговори або продовжить атаки, санкційна відповідь Заходу може бути негайною.