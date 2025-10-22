У Раді Європи підтримали створення комісії з розгляду претензій України до РФ: як працюватиме нова Конвенція

Комітет міністрів Ради Європи ухвалив проєкт Конвенції щодо створення Міжнародної комісії з розгляду претензій України. Про це у соцмережі Х повідомив глава МЗС Андрій Сибіга.

— Вітаю сьогоднішнє рішення Комітету міністрів Ради Європи про попереднє схвалення Конвенції про заснування Міжнародної комісії з розгляду претензій щодо України, — написав він.

За словами міністра, це другий, довгоочікуваний елемент міжнародного механізму компенсацій постраждалим від російської агресії, який розглядатиме звернення від фізичних і юридичних осіб, а також самої держави Україна.

— Ми очікуємо на її остаточне ухвалення в Гаазі 15–16 грудня та закликаємо всіх партнерів приєднатися до цих історичних зусиль, спрямованих на відновлення справедливості та відповідальності, — наголосив Сибіга.

Він також наголосив, що компенсація постраждалим — це ключовий елемент справедливого й тривалого миру для України, Європи та світу.

Своєю чергою, міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна зазначив, що це рішення є вагомим кроком до створення міжнародного механізму компенсації жертвам російської агресії та важливою віхою на шляху до притягнення до відповідальності.

— Естонія повністю підтримує ухвалення Конвенції. Усі злочини агресії повинні мати наслідки, — наголосив дипломат.

Конвенцію буде відкрито для підписання 16 грудня 2025 року під час дипломатичної конференції в Гаазі.

Вона набуде чинності після ратифікації щонайменше 25 держав, за умови, що фінансові зобов’язання учасників дозволять розпочати роботу комісії.

Згідно з проєктом Конвенції, Рада Європи впроваджує трирівневу систему компенсацій збитків.

Перший етап — Реєстр збитків, який діє з початку 2024 року. Він фіксує заяви про відшкодування від фізичних, юридичних осіб та держави Україна.

Наразі до реєстру подано близько 65 000 заяв, що стосуються загибелі людей, катувань, зникнень, сексуального насильства, депортацій, примусових переміщень і знищення майна.

Другий етап — Міжнародна комісія з розгляду претензій, яка оцінюватиме заяви та ухвалюватиме рішення щодо розміру компенсацій.

Вона розглядатиме претензії, пов’язані з подіями, що сталися на території України в межах її міжнародно визнаних кордонів, починаючи з 24 лютого 2022 року.

Третій етап — створення фонду компенсацій, який забезпечуватиме виплати, визначені комісією. Наразі структура цього фонду та джерела його фінансування перебувають на стадії обговорення.