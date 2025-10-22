Мелісса Баррера зіграє разом із Джоном Траволтою у трилері «Чорні припливи»

Зірка франшизи фільму жахів “Крик” Мелісса Баррера зіграє разом з голлівудським актором Джоном Траволтою у трилері “Чорні припливи”, повідомляє Deadline.

Зйомки фільму стартували на іспанській Гран-Канарії за участю дочки Траволти – Елли Блю, відомої роллю в трилері “Отруйна троянда”, Альваро Мело з серіалу “Ідеальна історія” та Ділана Торрелла зі стрічки “Острови”.

Як зазначається, Баррера зіграє одну з провідних ролей фільму.

Сюжет фільму “Чорні припливи” розповість про Білла Пірса (Джон Траволта), відчуженого батька, який намагається відновити зв’язок зі своєю дочкою Ребеккою (Мелісса Баррера) та онуком Себастьяном (Ділан Торрелл), коли їхній вітрильник атакують косатки біля південного узбережжя Іспанії, і родина розпочинає боротьбу за своє виживання у відкритих водах.

Трилер написаний Крісом Спарлінгом та Ангелем Агудо. Продюсерами фільму виступають Адріан Гуерра та Нурія Вальс для Nostromo Pictures.

Стрічка стане п’ятою роллю у кіно для 25-річної Елли Блю Траволти. Дві її попередні ролі у кіно були у фільмах за участю її батька: “Отруйна троянда” 2019 року та “Старі пси” 2009 року.