Брудні ігри: Росія відмовилась від пропозиції США щодо миру в Україні

Кремль направив новий сигнал президенту США Дональду Трампу щодо мирних переговорів із закінчення війни в Україні. Москва чітко дала зрозуміти, що не збирається погоджуватись на його пропозицію про негайне припинення вогню. Як повідомляє Інститут вивчення війни (ISW), міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що припинення бойових дій “несумісне з воєнними цілями Росії”, а Кремль продовжує наполягати на повній капітуляції України. «Росія не зацікавлена в короткостроковому припиненні вогню, яке нікуди не веде. Нам потрібен довгостроковий стабільний мир», — заявив Лавров, повторюючи риторику Москви.

За словами очільника МЗС РФ, позиція Кремля не змінилася з часу саміту на Алясці у серпні 2025 року, де російська сторона вперше чітко відкинула ідею тимчасового перемир’я.

На вимогу Трампа щодо негайного завершення бойових дій Лавров відповів, що припинення вогню нібито не вирішить “корінних причин конфлікту” — тобто “розширення НАТО на схід” та “дискримінації російськомовних”, які Кремль вигадує для виправдання агресії.

Аналітики ISW підкреслили, що у позиції Москви немає нічого нового — Кремль і надалі прагне досягти своїх початкових цілей війни:

- нейтралітет України,

- усунення законної української влади,

- встановлення проросійського уряду,

- обмеження політики відкритих дверей НАТО.

«Заяви Лаврова — це спроба Кремля сигналізувати президенту Трампу, що його вимоги щодо негайного припинення війни несумісні з воєнними планами Росії», — зазначили в ISW.

Таким чином, Москва вкотре демонструє, що не розглядає мирні ініціативи Трампа як реалістичні, а натомість продовжує просувати сценарій “перемоги через капітуляцію України”.

Як повідомляло раніше ForUa, доля саміту в Будапешті вирішиться найближчими днями.

 

 

 

 Автор: Тетяна Андрійко

Теги:

путінТрампмирні ініціативикапітуляція Українимирний план Трампа
