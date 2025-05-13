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Справедливість для 298 загиблих: світ знову тисне на Росію через MH17

Нідерланди та Австралія офіційно звернулися до Ради Міжнародної організації цивільної авіації (ICAO) із закликом зобов’язати РФ розпочати переговори щодо виплати компенсацій за збиття пасажирського літака рейсу MH17, що сталося у липні 2014 року. Обидві країни наполягають, що Росія має понести відповідальність за загибель 298 осіб, більшість із яких були громадянами Нідерландів, а також Австралії, Малайзії, Індонезії, Великої Британії, Бельгії, Німеччини, Філіппін, Канади та Нової Зеландії.

Нідерланди та Австралія вже неодноразово зверталися до Росії з проханням взяти на себе відповідальність та провести переговори щодо компенсацій, однак ці зусилля залишилися безрезультатними. Саме тому тепер намагаються задіяти механізми ICAO, сподіваючись на підтримку міжнародної спільноти.

Згідно з офіційною заявою урядів Нідерландів та Австралії, вони просять Раду ICAO не лише закликати Росію до початку переговорного процесу, але й сприяти його проведенню — забезпечити, щоб перемовини відбувалися добросовісно, у чітко визначені строки та мали реальні результати. Ключовим є те, що міжнародна авіаційна спільнота не повинна допустити затягування чи імітації переговорів із боку Москви.

Нагадаємо, 17 липня 2014 року літак Boeing 777 компанії Malaysia Airlines, що виконував рейс MH17 з Амстердама до Куала-Лумпура, був збитий над територією, контрольованою російськими силами на Донбасі. У 2022 році Окружний суд Гааги визнав трьох осіб винними у причетності до катастрофи, встановивши, що літак було збито зенітно-ракетним комплексом "Бук", доставленим з Росії.

Теги:

ICAOрейс MH17збиття Boeing 777 компанії Malaysia Airlines
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