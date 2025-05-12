Історичний альянс: Велика Британія та ЄС укладають пакт про оборону та безпеку

Велика Британія та Європейський Союз стоять на порозі підписання знакового пакту про оборону та безпеку, що знаменує собою нову еру співпраці після Brexit. Ця угода, як повідомляє The Times, дозволить британським військовим брати участь у миротворчих місіях ЄС та спільно протистояти зростаючим загрозам, спричиненим агресією Росії та гібридними атаками на Заході.

Документ, що готується до представлення, підкреслює, що вторгнення Росії в Україну та кампанії шпигунства і саботажу ставлять ЄС та Велику Британію перед "вирішальним моментом" та "найбільшою загрозою за останнє покоління". Ця "серйозність" вимагає "унікальної та амбітної" нової безпекової архітектури.

Ключові положення угоди передбачають:

Участь у Місіях ЄС: ЄС погоджується на участь Великої Британії у Спільній політиці безпеки та оборони (СПБО), що включає миротворчі місії та колективну самооборону європейських держав.

ЄС погоджується на участь Великої Британії у Спільній політиці безпеки та оборони (СПБО), що включає миротворчі місії та колективну самооборону європейських держав. Військова Мобільність: Сторони зобов'язуються "зміцнювати співробітництво з метою підвищення військової мобільності" для швидкого та безперешкодного переміщення військового персоналу та ресурсів по всій Європі.

Сторони зобов'язуються "зміцнювати співробітництво з метою підвищення військової мобільності" для швидкого та безперешкодного переміщення військового персоналу та ресурсів по всій Європі. Спільні Навчання: Велика Британія отримає право брати участь у навчаннях ЄС з управління кризами в рамках загальної оборонної політики.

Велика Британія отримає право брати участь у навчаннях ЄС з управління кризами в рамках загальної оборонної політики. Співпраця з НАТО та Альтернативні Механізми: Угода офіційно схвалює тіснішу військову співпрацю в рамках НАТО і передбачає механізм спільної роботи у випадку, якщо США відмовляться дозволити дії під егідою Альянсу.

Угода офіційно схвалює тіснішу військову співпрацю в рамках НАТО і передбачає механізм спільної роботи у випадку, якщо США відмовляться дозволити дії під егідою Альянсу. Стратегічні Консультації: Обидві сторони проводитимуть піврічні "стратегічні консультації" з таких питань, як Росія, Західні Балкани та Східна Азія. Очікується участь міністра закордонних справ Великої Британії Девіда Леммі та верховного представника ЄС Каї Каллас.

Обидві сторони проводитимуть піврічні "стратегічні консультації" з таких питань, як Росія, Західні Балкани та Східна Азія. Очікується участь міністра закордонних справ Великої Британії Девіда Леммі та верховного представника ЄС Каї Каллас. Механізм Запрошення: Документ викладає механізм, за допомогою якого Брюссель може запрошувати Велику Британію до участі у внутрішніх засіданнях ЄС, включаючи Європейську раду.

Виклики та Обмеження:

Незважаючи на поглиблену співпрацю, угода не надає британським оборонним фірмам автоматичного права брати участь у новому фонді переозброєння ЄС на €150 млрд. Доступ залежатиме від окремих переговорів та умов, включно з фінансовим внеском Великої Британії.

Спільна Відповідальність у Зміненому Світі:

У преамбулі до пакту обидві сторони визнають "кардинальні зміни", викликані президентством Дональда Трампа та їхній вплив на європейську безпеку. Підкреслюється, що Велика Британія та ЄС "поділяють відповідальність за безпеку Європи", а їхня безпека і процвітання "тісно взаємопов'язані і взаємозалежні". Документ стверджує, що "серйозність проблем вимагає унікальних і амбітних відносин у сфері безпеки та оборони між Великою Британією та ЄС".

Цей пакт стане центральним елементом майбутнього саміту в Лондоні, який також має на меті відновлення безмитного продажу продуктів харчування та сільськогосподарської продукції Великої Британії до ЄС. Угода також зобов'язує обидві сторони працювати разом над окремими угодами, включаючи схему мобільності молоді та співпрацю на енергетичному ринку.

Таким чином, нова угода підкреслює не лише прагнення до тіснішої співпраці в оборонній сфері, а й більш широке відновлення відносин між Великою Британією та ЄС, що відображає спільне розуміння невідкладних геополітичних викликів.