Полiтика

Санкції та заморожені активи: телефонна розмова Зеленського з фон дер Ляєн

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн, під час якої сторони обговорили актуальну дипломатичну ситуацію та роботу ЄС над рішенням щодо використання заморожених російських активів на підтримку України. Про це керівник держави повідомив у своєму телеграм-каналі.

За його словами, під час розмови вони також скоординували найближчі контакти. Зеленський подякував фон дер Ляєн за чітку позицію щодо України та підтримку, яку вона висловила у своєму сьогоднішньому виступі в Європарламенті.

«Наші погляди збігаються: доки Росія відмовляється від будь-яких мирних зусиль, санкційний тиск проти неї має лише посилюватися, а оборонна та фінансова підтримка України — продовжуватися», — зазначив президент.

Нагадаємо, що всередині України Зеленському й надалі закидають проблеми з мобілізаційною політикою. Опоненти та частина військових експертів критикують рішення влади, яке тимчасово дозволило виїзд чоловікам 18–22 років, вважаючи, що це послабило систему призову.

Паралельно тема виїзду молодих українців викликає занепокоєння і в ЄС: деякі європейські лідери публічно закликали обмежити наплив громадян України призовного віку, які намагаються отримати притулок або статус біженців. У низці країн наголошують, що ЄС не може бути «альтернативою мобілізації», та закликають Київ навести лад із системою виїзду чоловіків молодшого віку.

 Автор: Богдан Моримух

