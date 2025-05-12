Командувач Нацгвардії, який ходить в окопи на передові позиції, не зацікавлений у хабарництві та казнокрадстві?

Командир 1 корпусу Національної гвардії «Азов» Денис Прокопенко (Редіс) заступився за командувача НГУ Олександра Півненка, якого відсторонили від посади через звинувачення в хабарництві.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

Він розповів, що Півненко постійно залучений в усі військові процеси, по-справжньому піклується про підлеглих бійців і намагається створити оптимальні умови для виконання бойових завдань на передовій.

Військовий також наголосив, що командувач Нацгвардії робить «усе можливе для забезпечення підрозділів усім необхідним» та «дослуховується до конструктивних пропозицій знизу».

«Ми вчимося в нього, а він вчиться в нас. Такою стала Нацгвардія за ці 2 роки під командуванням Олександра Півненка — сильною та боєздатною структурою, яка рухається в правильному напрямку. […] Упевнений у тому, що той, хто ходить в окопи на передові позиції до бійців після відбиття штурму, не зацікавлений у хабарництві та казнокрадстві», — наголосив Прокопенко.

На захист Півненка також став колишній начальник штабу бригади «Азов» Богдан Кротевич (Тавр). На своїй сторінці у Facebook він наголосив, що якби не чинний командувач НГУ разом із міністром внутрішніх справ Ігорем Клименком, то «Національну гвардію просто стерли б у безглуздих штурмах».

«Саме Клименко та Півненко завжди шукали й знаходили забезпечення для бойових бригад НГУ та Нацполіції у вигляді техніки та озброєння. Також я знаю, який вклад внесли й вносять особисто міністр внутрішніх справ Клименко та керівник Служби безпеки України Малюк в обміни полонених, особливо в обмін захисників Маріуполя. І знаю це особисто, знову ж таки, не з чуток. За що я буду завжди вдячний», — написав Кротевич.

10 травня Міністерство внутрішніх справ відсторонило шістьох посадовців керівної ланки напрямку матеріально-технічного забезпечення Головного управління Національної гвардії після повідомлень про обшуки НАБУ в них.

За даними видання ZN.UA, йшлося про:

командувача Нацгвардії бригадного генерала Олександра Півненка;

директора Департаменту логістики ГУ НГУ полковника Сергія Гриценка;

директора Департаменту логістики ГУ НГУ полковника Миколи Модлінського;

заступника директора Департаменту логістики — начальника управління автомобільної та бронетанкової техніки ГУ НГУ полковника Олександра Калатинця;

начальника управління розквартирування і капбудівництва полковника Дениса Ганаза;

начальника Центральної бази виробничо-технологічної комплектації НГУ полковника Володимира Федоровського.

За даними слідства, фігуранти нібито могли отримати 190 млн гривень хабаря за сприяння укладання договорів та визнання переможцями конкретних підприємців під час закупівлі товарів, робіт та послуг, замовником яких була Центральна база виробничо-технологічної комплектації Нацгвардії. Йдеться про отримання автівки Toyota RAV-4 2023 року та нежитлове приміщення у понад 70 м² в Києві.