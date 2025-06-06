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Війна

Командувач НГУ: «Мʼясні штурми» - це ІПСО, адже у нас багато піхотинців, серед яких є Герої України

Командувач НГУ: «Мʼясні штурми» - це ІПСО, адже у нас багато піхотинців, серед яких є Герої України

«Люди бояться мобілізації, бо думають, що їх одразу відправлять на штурм, однак це не так, і в ЗСУ є ті, хто воює вже багато років, зокрема й у піхоті»,- про це розповів командувач Національної гвардії України (НГУ) Олександр Півненко в інтерв'ю на YouTube-каналі Анни Максимчук.

«Так, люди гинуть, ми розуміємо - тому що війна. Це не Перша світова, де сидиш в окопі і нічого не прилітає, крім артилерії - сиди і відстрілюйся. Зараз дрони всюдисущі. У нас була ситуація, що під час евакуації прилітало 14 дронів за 5 хвилин».- сказав він.

За словами Півненка, мобілізація необхідна: наприклад, Нацгвардія за допомогою рекрутингу закриває лише 30-35% своїх потреб.

Водночас він зазначає, що демобілізація не проводиться, тому що людей не вистачає - бригади просто недоукомплектовані.

«В окремих підрозділах проводиться ротації, але це не панацея. Необхідно створювати резерви - щоб відбивати наступи цієї літньої російської кампанії. Для себе потрібно розуміти, що питання виживання країни, наша ідентичність - це мілітаризоване суспільство» - підсумував командувач НГУ.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

мобілізаціяНГУОлександр Півненко
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