"Укренерго" попереджає – 31 жовтня у всіх регіонах України відключатимуть світло

Цілодобово в усіх регіонах України відключатимуть електропостачання у п’ятницю, 31 жовтня.

Про це повідомляє Національна енергетична компанія "Укренерго".

– Через складну ситуацію в енергосистемі – завтра, 31 жовтня, цілодобового в усіх регіонах України застосовуватимуться заходи обмеження споживання, – йдеться у повідомленні.

Як уточнили в "Укренерго", причина застосування обмежень – наслідки трьох російських масованих ракетно-дронових атак на енергосистему упродовж цього місяця по території України.

Обсяг відключення електропостачання буде таким:

з 00:00 до 24:00 – обсягом від 0,5 до 3 черг (максимальний обсяг обмежень – з 16:00 до 18:00);

з 00:00 до 24:00 – для промислових споживачів.

Як попередили у компанії, час та обсяг застосування обмежень можуть змінитися. В "Укренерго" закликають стежити за інформацією на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні.

У компанії просять українців ощадливо споживати електроенергію, коли постачання з’являється за графіком.