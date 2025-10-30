﻿
Суспiльство

"Укренерго" попереджає – 31 жовтня у всіх регіонах України відключатимуть світло

"Укренерго" попереджає – 31 жовтня у всіх регіонах України відключатимуть світло

Цілодобово в усіх регіонах України відключатимуть електропостачання у п’ятницю, 31 жовтня.

Про це повідомляє Національна енергетична компанія "Укренерго".

– Через складну ситуацію в енергосистемі – завтра, 31 жовтня, цілодобового в усіх регіонах України застосовуватимуться заходи обмеження споживання, – йдеться у повідомленні.

Як уточнили в "Укренерго", причина застосування обмежень – наслідки трьох російських масованих ракетно-дронових атак на енергосистему упродовж цього місяця по території України.

Обсяг відключення електропостачання буде таким:

  • з 00:00 до 24:00 – обсягом від 0,5 до 3 черг (максимальний обсяг обмежень – з 16:00 до 18:00);
  • з 00:00 до 24:00 – для промислових споживачів.

Як попередили у компанії, час та обсяг застосування обмежень можуть змінитися. В "Укренерго" закликають стежити за інформацією на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні.

У компанії просять українців ощадливо споживати електроенергію, коли постачання з’являється за графіком.

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

електрикаУкренергоаварійні відключеннявійна в Україніагресія рф
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Кінець тимчасового захисту: Україна та ЄС готують "План Б" для мільйонів біженців
Суспiльство 30.10.2025 15:29:20
Кінець тимчасового захисту: Україна та ЄС готують "План Б" для мільйонів біженців
Читати
Кабмін оновив керівництво: нові заступники міністра юстиції та голови Державіаслужби
Полiтика 30.10.2025 15:15:23
Кабмін оновив керівництво: нові заступники міністра юстиції та голови Державіаслужби
Читати
Ранню ознаку інсульту назвали лікарі
Здоров'я 30.10.2025 14:54:07
Ранню ознаку інсульту назвали лікарі
Читати

Популярнi статтi