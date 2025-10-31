﻿
Столиця

У Києві побудують сім міні-ТЕЦ з захистом другого рівня

У Києві побудують сім міні-ТЕЦ з захистом другого рівня

Столиця на четвертому році війни нарешті намагається зміцнити енергетичну стійкість у воєнних умовах. До кінця 2025 року у Києві планують ввести в експлуатацію сім нових міні-ТЕЦ, здатних забезпечувати критичну інфраструктуру теплом та електроенергією у разі атак на енергосистему, повідомили у КМДА.

Київ став першим містом у світі, яке будує такі об’єкти з захистом другого рівня. Це означає:

- Міні-ТЕЦ мають посилену оборону від зовнішніх загроз і можуть продовжувати роботу навіть під час бойових дій або обстрілів.

- Сучасні імпортні турбіни, які зазвичай не встановлюють у захищених спорудах, інтегровані у проєкт.

- Конструкції обладнані спеціальними системами вентиляції та додаткового повітрообміну, що значно ускладнює проєктування та монтаж.

- Комплексний захист забезпечує безперебійну роботу критичної інфраструктури навіть під тривалим тиском на енергосистему.

У разі масованих атак на теплові та електричні мережі столиці міні-ТЕЦ допоможуть:

- підтримувати роботу лікарень, водоканалів, теплових пунктів та інших об’єктів життєзабезпечення;

- зменшити ризики тривалих відключень електроенергії та тепла;

- підвищити енергетичну автономність міста;

- забезпечити резервне тепло та електрику у критичні моменти.

Будівництво міні-ТЕЦ триває, і введення всіх об’єктів в експлуатацію очікується до кінця 2025 року.

Як повідомляло раніше ForUa, у Києві буде найскладніший опалювальний сезон за весь час війни.

 

 

 

 

 Автор: Тетяна Андрійко

Теги:

Київміні-ТЕЦенергетична безпека Києвабудівництво міні-ТЕЦатаки на енергосистему
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Молодь краще знає українську мову, але все рідше говорить нею у повсякденному житті, – МОН
Суспiльство 30.10.2025 23:18:20
Молодь краще знає українську мову, але все рідше говорить нею у повсякденному житті, – МОН
Читати
У Києві чиновниця та бізнесмен заробили на закупівлі фарби та канцелярії пів мільйона
Надзвичайні події 30.10.2025 22:59:51
У Києві чиновниця та бізнесмен заробили на закупівлі фарби та канцелярії пів мільйона
Читати
США не мають наміру скорочувати військову присутність у Польщі, – Косіняк-Камиш
Свiт 30.10.2025 22:40:30
США не мають наміру скорочувати військову присутність у Польщі, – Косіняк-Камиш
Читати

Популярнi статтi