У Києві побудують сім міні-ТЕЦ з захистом другого рівня

Столиця на четвертому році війни нарешті намагається зміцнити енергетичну стійкість у воєнних умовах. До кінця 2025 року у Києві планують ввести в експлуатацію сім нових міні-ТЕЦ, здатних забезпечувати критичну інфраструктуру теплом та електроенергією у разі атак на енергосистему, повідомили у КМДА.
Київ став першим містом у світі, яке будує такі об’єкти з захистом другого рівня. Це означає:
- Міні-ТЕЦ мають посилену оборону від зовнішніх загроз і можуть продовжувати роботу навіть під час бойових дій або обстрілів.
- Сучасні імпортні турбіни, які зазвичай не встановлюють у захищених спорудах, інтегровані у проєкт.
- Конструкції обладнані спеціальними системами вентиляції та додаткового повітрообміну, що значно ускладнює проєктування та монтаж.
- Комплексний захист забезпечує безперебійну роботу критичної інфраструктури навіть під тривалим тиском на енергосистему.
У разі масованих атак на теплові та електричні мережі столиці міні-ТЕЦ допоможуть:
- підтримувати роботу лікарень, водоканалів, теплових пунктів та інших об’єктів життєзабезпечення;
- зменшити ризики тривалих відключень електроенергії та тепла;
- підвищити енергетичну автономність міста;
- забезпечити резервне тепло та електрику у критичні моменти.
Будівництво міні-ТЕЦ триває, і введення всіх об’єктів в експлуатацію очікується до кінця 2025 року.
Автор: Тетяна Андрійко