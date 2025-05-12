США та Китай уклали торгове перимир’я

Після напруженого торгового протистояння Китай і Сполучені Штати досягли домовленості про тимчасове зниження взаємних мит. Згідно з новими домовленостями, протягом наступних 90 днів обидві країни суттєво пом’якшать тарифи на імпорт товарів одна одної.

Китай погодився зменшити мита на американські товари з 125% до 10%, у той час як США у відповідь знизять мита на китайські товари з 145% до 30%.

Проте американська сторона залишила частину надбавки — 20% — у зв’язку з триваючими проблемами, пов’язаними з нелегальним фентанілом, який, за словами американських посадовців, масово потрапляє в країну через китайських постачальників.

Отже, для китайських товарів у США: нова ставка становитиме 30%, з яких 10% — базове мито, а ще 20% — додатковий тариф через фентанілову кризу.

Для американських товарів у Китаї: зниження до 10% без додаткових надбавок.

Ці тарифи залишатимуться чинними на період 90 днів, після чого сторони планують переглянути умови залежно від результатів додаткових перемовин і виконання зобов’язань.

Економісти вважають це короткострокове торгове перемир’я позитивним сигналом для світової економіки. Воно може дати поштовх для стабілізації цін, активізації глобального товарообігу та зниження напруги між двома найбільшими економіками світу.

За словами американських чиновників, рішення знизити мита частково стало можливим завдяки новим домовленостям щодо контролю за обігом прекурсорів фентанілу. Угода також розглядається як можливість протестувати, чи готові сторони до ширшого відновлення економічної співпраці.