Велика Британія поповнила «чорний список» щодо Росії

До списку додали BX Energy і Nord Axis Ltd, що базуються в Гонконгу, і зареєстровану в Норвегії компанію Romarine AS, а також п'ятьох осіб - Ахмеда Керімова, Тахіра Гараєва, Анара Мадатлі, Талата Сафарова та Етібара Еюба. Крім того, за даними британських ЗМІ, санкції введено проти понад 100 танкерів.

Санкції передбачають заморожування активів, інші обмеження на фінансові операції та інвестиції.

Прем'єр Стармер обґрунтував введення санкцій загрозами РФ для національної безпеки: "Не можна недооцінювати загрозу, яку Росія становить для нашої національної безпеки. Щоб посилити тиск на Путіна, я оголошую про найбільший пакет санкцій на сьогодні. Я завжди робитиму все можливе для захисту працюючих людей. Безпека вдома. Сила за кордоном", - написав Стармер в соцмережі Х.