Туреччина готова взяти на себе контроль за припиненням вогню в Україні, – ЗМІ

Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан заявив про готовність Анкари взяти на себе роль контролера за дотриманням можливого режиму припинення вогню між Україною та росією.

Про це повідомило агентство Reuters з посиланням на джерело в турецькому МЗС.

Заява пролунала під час онлайн-участі Фідана у зустрічі лідерів країн так званої «Коаліції охочих», яка відбулася 10 травня в Києві.

Участь у ній взяли прем’єри та президенти Великої Британії, Франції, Німеччини й Польщі, які провели переговори з президентом України Володимиром Зеленським.

Під час свого звернення глава турецької дипломатії підкреслив, що Туреччина підтримує територіальну цілісність України.

Як зазначає Reuters, Анкара прагне зберігати конструктивні відносини як з Києвом, так і з Москвою. Туреччина надає допомогу Україні, зокрема у військовій сфері, але водночас не приєднується до антиросійських санкцій.