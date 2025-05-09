Чорнобильські землі можуть повернутися до сільськогосподарського обігу

Частина українських сільськогосподарських угідь, які були виведені з обробітку після катастрофи на Чорнобильській АЕС у 1986 році, визнані безпечними для агровиробництва. До такого висновку дійшла група науковців за результатами комплексної оцінки стану орних земель у Житомирській області, що межує із зоною відчуження. Про це повідомляє видання AgroWeek.

Дослідження, проведене фахівцями, охопило близько 100 гектарів території. В рамках оцінки вивчався рівень забруднення ґрунтів та потенційні ризики для вирощування основних сільськогосподарських культур, таких як картопля, зернові, кукурудза та соняшник. Науковці проводили виміри зовнішнього гамма-випромінювання та ретельний лабораторний аналіз зразків ґрунту.

Результати дослідження засвідчили, що ефективна доза опромінення для працівників, які потенційно працюватимуть на цих землях, є значно нижчою не тільки за встановлені національні норми безпеки України, але й меншою за природний рівень радіації, характерний для багатьох регіонів світу.

Керівник дослідження Джим Сміт з Університету Портсмута наголосив на значенні отриманих даних для місцевих громад. "З 1986 року було багато дезінформації про радіаційні ризики Чорнобиля, що негативно вплинуло на людей, які все ще живуть у покинутих районах", – зазначив він.

За словами пана Сміта, розроблені в ході дослідження методики та підходи можуть слугувати основою для оцінки безпеки сільськогосподарських земель в інших регіонах світу, що зазнали радіоактивного забруднення.

Результати цього дослідження відкривають перспективи для потенційного повернення до господарського використання значних площ родючих земель, що простоювали протягом десятиліть після Чорнобильської трагедії, сприяючи розвитку агросектору та покращенню життя місцевих громад.