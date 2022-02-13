Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко посетил бесплатные пункты тестирования и прививки против COVID-19, расположенные на территории контрольного пункта въезда-выезда (КПВВ) «Станица Луганская.
Об этом он заявил на брифинге, пишет UA.NEWS.
«Сегодня Украина имеет мощную поддержку от Литвы, которая передает нам вакцину Johnson&Johnson для прививки украинцев, в частности с временно оккупированных территорий на пунктах пропуска. Это позволит нам защитить еще больше наших граждан от тяжелого течения коронавирусной болезни».
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