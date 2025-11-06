Колишній член пропрезидентської фракції постане перед судом через підозру в корупції

Народний депутат Микола Задорожній постане перед судом у справі про корупцію. Справу проти нього в суд передала Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

Про це повідомила її пресслужба.

Імені депутата САП не називає. Але про те, що це саме Микола Задорожній, свідчать деталі справи, інформує Громадське радіо. Після того, як у липні 2024 року депутату оголосили підозру, його виключили з партії «Слуга народу».

У межах досудового розслідування, що здійснювали детективи НАБУ, встановлено, що народний депутат вимагав 14 % від суми коштів, виділених на ремонт водогону в Охтирському районі Сумської області. З цієї суми 10 % призначались йому особисто, а решта 4 % — місцевим правоохоронцям, які за це не мали чинити перешкод в освоєнні виділених грошей. За версією слідства, депутат вимагав 3,4 млн грн.

У процесі подальшого розслідування правоохоронці з’ясували, що Миколі Задорожньому з травня по липень 2024 року сприяв тимчасовий виконувач обов’язків заступника керівника Департаменту карного розшуку Національної поліції України (колишній начальник УСР у Сумській області) та його підлеглий. Як кажуть у САП, правоохоронець мав забезпечувати передачу грошей від голови сільради (заявника) народному депутату через залучення підпорядкованого йому працівника.

Після вручення підозри Задорожній заявляв, що не отримував ніяких грошей та наголошував, що прагне об’єктивного розслідування.