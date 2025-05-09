Потужне та сучасне: в Україні з'явиться нове авто

Український авторинок незабаром може поповнитися новим гравцем у сегменті рамних пікапів. Оновлена модель Maxus T60 Max, яка вже стартувала продажі в Німеччині та готується до дебюту в інших країнах Європи, має високі шанси офіційно з'явитися і в Україні. Це цілком імовірно, враховуючи, що дорестайлінгова версія Maxus T60 вже офіційно представлена на українському ринку з минулого року.

Для України бренд Maxus, що входить до складу масштабного концерну SAIC, є відносно новим, але вже встиг зарекомендувати себе. Поява ж модернізованого T60 Max стане значним кроком для посилення позицій марки на нашому ринку.

Оновлений Maxus T60 Max отримав суттєві зміни, особливо у зовнішньому вигляді. Передня частина автомобіля стала більш агресивною завдяки новій широкій решітці радіатора та сучасній дворівневій світлодіодній оптиці. Інтер'єр також зазнав значних покращень: тепер водія зустрічають два великих 12,3-дюймових дисплеї, що додають салону сучасності та функціональності.

На європейському ринку Maxus T60 Max поки що пропонується у топовій комплектації з цінником від 39 990 євро. За цю вартість покупець отримує багате оснащення, що включає безключовий доступ, клімат-контроль, адаптивний круїз-контроль, систему камер кругового огляду, електропривід сидінь, розширений набір систем безпеки, підігрів сидінь та керма.

Під капотом оновленого пікапа встановлено покращений 2,0-літровий турбодизель. Його потужність збільшено до 215 к. с., а крутний момент сягає 500 Нм. У парі з 8-ступінчастою автоматичною коробкою передач автомобіль здатен розганятися до 100 км/год за 11,9 секунди, а максимальна швидкість становить 170 км/год.

Maxus T60 Max зберігає свої позашляхові якості завдяки повному приводу зі знижувальною передачею та вражаючому кліренсу у 230 мм. Пікап також може похвалитися значною вантажопідйомністю у 1050 кг та можливістю буксирувати причіп вагою до 3,5 тонни. Заявлена середня витрата пального становить 9,1 л на 100 км.

Враховуючи офіційну присутність бренду Maxus в Україні та актуальність сегмента пікапів, особливо рамних, поява оновленого та більш потужного Maxus T60 Max на українському ринку виглядає логічним кроком і стане цікавою пропозицією для споживачів, що шукають надійний та добре оснащений автомобіль для роботи та активного відпочинку. Очікується, що більш детальна інформація щодо термінів та комплектацій для українського ринку з'явиться найближчим часом.