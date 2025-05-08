У Латвії створили дрон-перехоплювач зі штучним інтелектом

Латвійська компанія Origin Robotics представила перехоплювач Blaze – автономне рішення зі штучним інтелектом для протидії ворожим безпілотникам.

Про це повідомляє Army Recognition, цитує 8 травня “Українська правда”.

Blaze поєднує комп’ютерний зір і радарне відстеження на основі ШІ для точного ураження повітряних цілей. Його можна розгорнути менш ніж за хвилину з портативної пускової установки.

Розробники описують систему як таку, що змінює правила гри для сил НАТО, які стикаються з нагальною потребою адаптуватись до полів бою, насичених безпілотниками.

На відміну від дорогих ракет класу “земля-повітря”, Blaze розроблений таким чином, щоб бути щонайменше вдесятеро дешевшим за дрони, які він має знищувати.

Автономний безпілотник може виявляти, переслідувати та знищувати ворожі дрони прямим ударом або підривом на близькій відстані. Вбудована боєголовка забезпечує ефективне знищення, а автономний режим зменшує навантаження на операторів, хоча нагляд за перехоплювачем зберігається до моменту остаточного зіткнення.

Система має функцію безпечного повернення або самознищення в разі потреби. Компактний розмір і повна автономність дозволяють швидко розгортати Blaze з мінімальним логістичним навантаженням.

Україна розглядається як потенційний перший користувач Blaze, спираючись на існуючі робочі відносини з Origin Robotics. Сили оборони вже використовують дрони-бомбардувальники BEAK латвійської компанії.