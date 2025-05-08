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Після дня звільнення Америки США та Велика Британія уклали "неймовірну" угоду

Після дня звільнення Америки США та Велика Британія уклали "неймовірну" угоду

США та Велика Британія уклали торговельну угоду. Про це президент Сполучених Штатів Дональд Трамп і прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер повідомили під час телефонної розмови 8 травня, яку вони вели за допомогою гучного зв’язку і яку транслювали в засобах інформації.

Трамп і Стармер назвали угоду «неймовірною». За словами президента США, деталі угоди остаточно буде прописано найближчими тижнями, повідомляє Радіо Свобода.

За інформацією NYT, за угодою Велика Британія, зокрема, може знизити ціни на американські автомобілі та сільськогосподарські товари, а також скасувати податки для американських технологічних компаній.

Домовленості між США та Великою Британією стали першими після того, як 2 квітня Трамп оголосив про «день звільнення Америки» – підвищення мит на товари практично з усіх країн світу. Після численних пропозицій про переговори Трамп відтермінував для частини країн запровадження підвищених тарифів на 90 днів.

Теги:

СШАДональд ТрампВелика Британія
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