Олександр Роднянський намагається відмити свою забруднену репутацію

У видавництві «Медузи» вийшла книга одіозного кінопродюсера і медіаменеджера Олександра Роднянського «Нелюбов. Про путінську Росію в дев’яти фільмах».

На початку книги Олександр Роднянський пояснює читачам концепцію «подвійної суцільної» — невидимої лінії, про існування якої дізнаєшся лише після того, як її перетнеш і почнуться великі проблеми. Без «подвійної суцільної», каже він, неможливо зрозуміти, як влаштовано Московію Владіміра Путіна, — і власна кар’єра автора полягала в тому, щоб постійно намацувати, де саме ця лінія проходить.

Нагадаємо, що у 2015 році Роднянський називав неправильною практику заборони в Україні московитських кінофільмів.

“Починати нову країну із заборони кінофільмів і серіалів, навіть пояснюючи це війною з сусідом, мені здається, непристойно, неефективно. У силу того, що, і серіали, і фільми все одно доступні, та й просто безглуздо. Забороняти їх, на тій підставі, що в них знімався певний артист, відомий своїми ворожими переконаннями, взагалі неприпустимо” — сказав Роднянський в інтерв’ю DT.UA.

За його словами, “з таким самим успіхом можна заборонити видання книжок Езри Паунда та Кнута Гамсуна, на підставі того, що вони підтримували німецьких нацистів, або низку видатних класиків, оскільки вони були расистами, ксенофобами, антисемітами тощо”.

“Не слід дозволяти собі опускатися до рівня заборон. Не говорячи вже про головне — люди можуть мати свою думку!” — зазначив продюсер.

“І якщо забороняти в’їзд у країну російським діячам культури лише за лояльність, вимушену чи щиру своєму уряду, то станеться збіднення власного культурного життя, його кастрування. Краще з цими людьми не погоджуватися, сперечатися, переконувати — образом нової успішної, привабливої ​​України…” — порадив тоді Роднянський.

“Сьогодні Роднянський — респектабельний патріот. Він, завдяки зв’язкам у світовому кінематографі, везе до нас зірок Голлівуду, які розповідають світові правду про те, що твориться на нашій землі. Він щось там збирається знімати для якоїсь мега-кінокорпорації про нашу війну… Тобто на тлі українського горя Роднянський плавно перемістився з чумного бараку під назвою Росія до України, до якої прикута увага всього світу, та зміцнив свої позиції на Заході, щоб змити звинувачення у багаторічній плідній роботі на рашистську пропаганду”, – вважає журналіст Олег Єльцов.

Нагадаємо, що Олександр Роднянський-старший зняв наповнені ностальгією документальні картини “Прощавай, СРСР. Фільм I. Особистий”, “Прощавай, СРСР. Фільм II”. Він створив у 1995 році перший незалежний україномовний телеканал “1+1”.

2002 року він прийняв запрошення акціонерів каналу СТС переїхати до Москви й очолити телеканал.

Під керівництвом Роднянського до 2006 року, за даними TNS/Gallup Media, середня частка СТС становила 10,2%.

Успіх каналу принесли серіали “Бідна Настя”, “Не народжуйся красивою” та “Моя прекрасна няня”, які зробили його найголовнішим розважальним каналом країни-агресора. Роднянський-старший відомий як продюсер відверто пропагандистських, ксенофобських і сексистських телесеріалів та фільмів: “9 рота”, “Біла гвардія”, “Ранетки”, “Моя прекрасна няня”, “Сталінград” і т. д., на яких виховувалися рашисти, що вони нині скоюють воєнні злочини в Україні.