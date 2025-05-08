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Авіаколапс у Росії: Українські дрони паралізували небо над європейською частиною РФ, вдаривши по больовій точці

Авіаколапс у Росії: Українські дрони паралізували небо над європейською частиною РФ, вдаривши по больовій точці

Останні масовані атаки безпілотників на територію Росії виявили неочікувано вразливе місце агресора – цивільне авіасполучення. Протягом останньої добі європейська частина РФ зіткнулася зі значними перебоями в роботі аеропортів, що призвело до хаосу та багатогодинних затримок рейсів.

Внаслідок заходів безпеки, запроваджених після атак дронів, низка аеропортів, особливо навколо Москви, тимчасово призупиняла роботу. Це спричинило ефект доміно по всій країні: скасовуються сотні рейсів, а ті, що мають вилетіти, затримуються на 8-10 годин, а подекуди й довше. Тисячі пасажирів застрягли в аеропортах, стикаючись із невизначеністю та відсутністю інформації.

Примітно, що для досягнення такого ефекту дронам не обов'язково завдавати прямих ударів по інфраструктурі аеропортів. Сама по собі їхня присутність у повітряному просторі або поблизу авіавузлів змушує російську владу вводити протоколи безпеки, що передбачають зупинку або обмеження польотів цивільної авіації. Фактично, сам факт появи дрона в зоні відповідальності аеропорту стає достатньою підставою для паралічу його роботи.

Для України, де авіасполучення призупинено з початку повномасштабного вторгнення у 2022 році, ситуація є статичною. Однак для Росії, величезної країни з великими відстанями, авіація є критично важливим елементом внутрішнього зв'язку. Донедавна авіарейси виконувалися по всій території РФ, за винятком прикордонних з Україною регіонів.

Тепер же росіяни відчули на собі те, з чим українці живуть вже третій рік – порушення звичного ритму авіасполучення. Особливо відчутним удар виявився для Москви, яка є ключовим авіаційним хабом країни. Перебої в роботі московських аеропортів мають значні наслідки для всієї внутрішньої логістики та мобільності.

Ситуація викликала занепокоєння навіть серед російських блогерів та оглядачів. Вони відзначають, що в країні, де дістатися до багатьох віддалених регіонів потягом чи автомобілем може зайняти кілька днів, зупинка авіасполучення може призвести до фактичної ізоляції та посилення дезінтеграційних процесів.

Таким чином, дії українських безпілотників виявили неочікувану, але надзвичайно чутливу больову точку для Росії. Порушення авіаційного сполучення, особливо в центральних регіонах, створює значні логістичні, економічні та навіть потенційно соціальні проблеми для агресора, демонструючи нову ефективну стратегію тиску.

Теги:

БПЛАаеропорти рфколапс
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