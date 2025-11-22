﻿
Лукашенко випустив зі своїх тюрем 31 громадянина України

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко на прохання української сторони нібито помилував 31 громадянина України.

Про це повідомила речниця Лукашенка Наталія Ейсмонт.

За її словами, «буквально зараз, в ці хвилини» їх передають українській стороні. Ейсмонт назвала це «жестом доброї волі».

Рішення було прийнято нібито «в розвиток досягнутих домовленостей між президентом США Дональдом Трампом та Олександром Лукашенком», «на прохання української сторони» та «з метою створення умов для врегулювання збройного конфлікту» в Україні.

Зазначається, що в Україну повернулися жінки та чоловіки затримані та засуджені до різних термінів ув’язнення (від 2 до 11 років) на території Білорусі. Наймолодшій зі звільнених — 18 років, найстаршому — 58.

Серед громадян, яких повернули додому, є хворі на тяжкі хвороби, зокрема на онкологію.

