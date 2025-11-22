Запропонований Вашингтоном 28-пунктний план потребує суттєвого доопрацювання, - лідери ЄС

У спільній заяві Європейської Ради йдеться, що документ містить «важливі елементи», необхідні для досягнення справедливого та тривалого миру, однак не може бути покладений в основу переговорів без додаткової роботи.

«Ми розглядаємо цей проєкт як базу, яка потребує подальшого доопрацювання. Ми готові долучитися до процесу, щоб забезпечити стійкість майбутнього миру. Наш принцип незмінний – кордони не можуть бути змінені силою», — йдеться в заяві.

У ЄС також висловили занепокоєння щодо можливих обмежень чисельності Збройних сил України, що, на думку європейських лідерів, може зробити державу вразливою до нової агресії. Окремо зауважено, що будь-які пункти, які стосуються ЄС та НАТО, можуть бути реалізовані лише за згодою всіх членів об’єднань.

При цьому Євросоюз підтвердив «незмінну підтримку України».

За даними західних медіа, Вашингтон розробляв мирний план за участю представників Росії. Україну та європейських партнерів до процесу не залучали. Президент США Дональд Трамп заявив, що Київ має визначитися щодо пропозиції до 27 листопада.

Reuters раніше повідомляло, що адміністрація Трампа погрожує припинити передачу розвідданих та обмежити продаж озброєнь Україні, якщо вона не погодиться на запропоновані умови.

У розпорядженні Радіо Свобода є проєкт документа. Серед його ключових пунктів:

загальнонаціональні вибори в Україні через 100 днів після підписання угоди;

закріплення в Конституції України статусу неприєднання та відмова від вступу в НАТО (з відповідною заявою й самого Альянсу);

обмеження чисельності ЗСУ — за даними інших ЗМІ, до 600 тисяч військових.

Президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 21 листопада назвав ситуацію «одним із найважчих моментів історії України» та зазначив, що країна опинилася перед вкрай складним вибором:

«Або втрата гідності, або ризик втрати ключового партнера. Або складні 28 пунктів, або найважча зима й подальші ризики».

Росія тим часом заявила про готовність до переговорів. Владімір Путін підтвердив, що Москва отримала американський план і вважає, що документ «може бути покладений в основу остаточного врегулювання».