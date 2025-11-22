Низка сенаторів-демократів та республіканців скептично оцінили план Дональда Трампа стосовно досягнення миру в Україні.

Так, сенатор Мітч Макконнелл, колишній лідер республіканців у Сенаті, має враження, що в оточенні Трампа більше зосереджені на тому, як задобрити Путіна, аніж на тому, як забезпечити сталий мир, інформує "Інтерфакс-Україна".

"Путін витратив цілий рік, намагаючись виставити за дурня президента Трампа. Якщо посадовці адміністрації більше турбуються про те, як умиротворити Путіна, аніж про забезпечення реального миру – президенту потрібні нові радники. Винагороджувати російську бійню було би катастрофою для інтересів Америки. А така капітуляція, як вихід з Афганістану за Байдена, була би катастрофою для спадку "миру завдяки силі", – написав він у соціальній мережі Х.

Сенаторка-демократка Джин Шахін, співголова комітету закордонних справ Сенату, заявила, що це більш виглядає як "план Путіна". "Що справді треба робити США – це тиснути на Путіна, надати далекобійну зброю, накладати вторинні санкції на компанії, які підживлюють російську воєнну машину, і змусити Путіна сідати за стіл для справжніх перемовин. Ми у цій угоді не маємо представляти інтереси Росії", – наголосила сенаторка. Про це вона повідомила у соцмережі Х.

Очільник комітету збройних сил у Сенаті, республіканець Роджер Вікер зауважив, що план з 28 пунктів має реальні недоліки, і він "дуже скептичний" щодо здатності цих кроків забезпечити мир.

"Цей так званий "мирний план" має реальні проблеми, і я дуже скептично ставлюся до того, що він принесе мир. Україна не повинна бути змушена віддавати свої землі одному з найвідоміших військових злочинців світу – Владіміру Путіну", - написав він у соцмережі Х.

На його думку, розмір і склад збройних сил України є суверенним вибором її уряду і народу. "І будь-які гарантії, надані Путіну, не повинні винагороджувати його зловмисну поведінку або підривати безпеку Сполучених Штатів чи їхніх союзників. Зокрема, будь-які пропозиції про те, що ми можемо домовлятися про контроль над озброєннями з таким серійним брехуном і вбивцею, як Путін, слід сприймати з великим скептицизмом".