У Ватикані розпочався історичний конклав: Кардинали обирають нового Папу Римського

Сьогодні у Ватикані офіційно стартував процес обрання нового глави Католицької церкви – Папи Римського. 133 кардинали з усього світу зібралися, щоб визначити наступника Святого Петра.

Ранок цього історичного дня розпочався зі спільної літургії у величній базиліці Святого Петра під проводом кардинала Джованні Баттісти Ре. Після меси, близько 17:30 за київським часом, відбудеться урочиста процесія до всесвітньо відомої Сикстинської капели. Саме тут, за зачиненими дверима, кардинали-виборці перебуватимуть у повній ізоляції від зовнішнього світу до моменту обрання нового понтифіка.

Особливу увагу прикуто до димаря на даху Сикстинської капели. Перший сигнал про хід голосування очікується не раніше 20:00 за київським часом. Традиційно, чорний дим означатиме, що жоден з кандидатів ще не набрав необхідної кількості голосів. Білий дим, супроводжуваний дзвоном, сповістить світові радісну звістку: Католицька церква отримала нового лідера. За попередніми повідомленнями, сьогодні дим може з'явитися близько 11:30 або 13:00, а також ввечері – близько 18:30 або близько 20:00.

Важливо зазначити, що протягом багатьох століть жоден Папа не був обраний у перший день конклаву. Сьогодні відбудеться лише одне голосування, після чого кардинали матимуть змогу голосувати до чотирьох разів на день.

На нинішньому конклаві присутні 133 кардинали з 70 країн світу. Аналіз складу виборців показує, що близько 80% кардиналів були призначені Папою Франциском. Це дає підстави припускати, що обраний понтифік, ймовірно, продовжить курс свого попередника, незважаючи на існуючий спротив з боку більш консервативних кіл. Серед головних претендентів на Папський престол називають італійського кардинала П'єтро Пароліна та філіппінського кардинала Луїса Антоніо Тагле.

Задля забезпечення повної секретності процесу, на території Ватикану застосовуються посилені заходи безпеки. Буде відключено мобільний зв'язок, а навколо Сикстинської капели використовуватимуться спеціальні засоби для глушіння сигналів, щоб унеможливити будь-які зовнішні контакти кардиналів.

Історичний досвід свідчить, що останні десять конклавів тривали в середньому понад три дні, причому жоден не перевищив п'яти днів. Найкоротшим став конклав 2013 року, що обрав Папу Франциска, який тривав лише два дні. Світ з нетерпінням очікує, хто стане наступним духовним лідером для понад мільярда католиків по всьому світу.