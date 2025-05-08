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Зеленський наказав військовим не атакувати ворога під час путінського перемир'я

Зеленський наказав військовим не атакувати ворога під час путінського перемир'я

Військові трьох підрозділів ЗСУ, що діють на Покровському напрямку та на півдні, отримали розпорядження відкривати вогонь лише у відповідь. Подібне розпорядження бійці отримували і у так зване “великоднє перемирʼя”.

Про це пише “Суспільне” у четвер, 8 травня.

Водночас українські військові фіксують порушення “перемир’я”, запропонованого Росією: з опівночі 8 травня тривають артилерійські обстріли, скиди з дронів і застосовують FPV-дрони. У Херсонській області також не припинялися позиційні бої.

Так, у бригаді, яка воює на Херсонщині, повідомили, що з початку “режиму тиші” від опівночі в їхній смузі працюють російські fpv-дрони. Ударів артилерією поки не було. Бригада має розпорядження відкривати вогонь у відповідь, пишуть журналісти.

Ще один підрозділ Сил оборони, який працює на півдні, також підтвердив розпорядження. Там також зазначили, що з опівночі позиційні бої не припинялись. Літають російські дрони та працює артилерія.

“Противник порушує режими припинення вогню, який сам оголосив, на Херсонщині. Ми працюємо у відповідь” — кажуть військові цього підрозділу у розмові з медіа.

Як стало відомо раніше, Владімір Путін оголосив про “перемир’я” та “припинення бойових дій” у дні святкування 80-ї річниці перемоги у Другій світової війни. “Перемир’я” діятиме з 00:00 8 травня по 00:00 11 травня. Та Росія станом на ранок 8 травня вже неодноразово порушувала “перемир’я”, яке сама оголосила.

Зокрема, вранці 8 травня російські війська вранці атакували дроном цивільну автівку на Харківщині, постраждали троє людей.

Теги:

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