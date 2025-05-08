Зеленський наказав військовим не атакувати ворога під час путінського перемир'я

Військові трьох підрозділів ЗСУ, що діють на Покровському напрямку та на півдні, отримали розпорядження відкривати вогонь лише у відповідь. Подібне розпорядження бійці отримували і у так зване “великоднє перемирʼя”.

Про це пише “Суспільне” у четвер, 8 травня.

Водночас українські військові фіксують порушення “перемир’я”, запропонованого Росією: з опівночі 8 травня тривають артилерійські обстріли, скиди з дронів і застосовують FPV-дрони. У Херсонській області також не припинялися позиційні бої.

Так, у бригаді, яка воює на Херсонщині, повідомили, що з початку “режиму тиші” від опівночі в їхній смузі працюють російські fpv-дрони. Ударів артилерією поки не було. Бригада має розпорядження відкривати вогонь у відповідь, пишуть журналісти.

Ще один підрозділ Сил оборони, який працює на півдні, також підтвердив розпорядження. Там також зазначили, що з опівночі позиційні бої не припинялись. Літають російські дрони та працює артилерія.

“Противник порушує режими припинення вогню, який сам оголосив, на Херсонщині. Ми працюємо у відповідь” — кажуть військові цього підрозділу у розмові з медіа.

Як стало відомо раніше, Владімір Путін оголосив про “перемир’я” та “припинення бойових дій” у дні святкування 80-ї річниці перемоги у Другій світової війни. “Перемир’я” діятиме з 00:00 8 травня по 00:00 11 травня. Та Росія станом на ранок 8 травня вже неодноразово порушувала “перемир’я”, яке сама оголосила.

Зокрема, вранці 8 травня російські війська вранці атакували дроном цивільну автівку на Харківщині, постраждали троє людей.