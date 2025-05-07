Бізнес братів Добкіних підозрюють у сприянні Росії - ЗМІ

Слідче управління Головного управління Служби безпеки України (СБУ) підозрює посадових осіб ряду підприємств, власниками яких є брати Михайло та Дмитро Добкіни, в пособництві державі-агресору (ст. 111-2 Кримінального кодексу, санкція – позбавлення волі на строк від 10 до 15 років).

Про це йдеться в ухвалі Солом’янського районного суду Києва від 24 березня 2025 року про надання доступу до речей і документів, текст якого є в розпорядженні ЕП.

Обґрунтовуючи необхідність надання доступу старший слідчий Олександр Майборода вказує на встановлення фактів того, що службові особи ПрАТ «Володимир-Волинська птахофабрика», АТ «Володимир-Волинська торгівельна компанія», ТОВ «Луцька аграрна компанія» та АТ «Володимир-Волинська аграрна компанія» «вчиняють дії направлені на підтримку та фінансування діяльности військових формувань країни-агресора».

На доказ цього наводяться покази свідка від 13 вересня 2024 року, який повідомив що представники перших трьох згаданих вище компаній упродовж 2019-2021 років більшу частину виготовленої продукції з птиці, з метою надприбутків, постачали для реалізації за готівку на тимчасово окупованих територіях Луганської області.

Крім того, «за результатами негласних слідчих дій встановлено факти експорту продукції з птиці ПрАТ «Володимир-Волинська птахофабрика» до Туреччини та Узбекистану з метою подальшого реекспорту товарів до РФ, а також встановлено факти передачі значних сум готівкових коштів здобутих ймовірно неправомірним шляхом, зокрема внаслідок постачання продукції на тимчасово окуповані території Луганської області та РФ».

«В ході досудового розслідування встановлено, що вищезгаданими компаніями, які підконтрольні Добкіним Дмитру та Михайлу, а також фізичним особам, які мають (з ними) родинні зв'язки, вчиняється ряд фінансових операцій (з цінними паперами), які мають характеристики скоординованих та спланованих дій, метою яких є акумуляція та подальша конвертація готівкових коштів, які потім оготівковуються, задля фінансування діяльності військових формувань країни-агресора», – йдеться в ухвалі.

Окремий епізод цього ж кримінального провадження – звинувачення в тому, що керівництво ПрАТ «Володимир-Волинська птахофабрика», інші посадові особи торгової групи «Епікур» за сприяння посадових осіб Володимирської міської ради протягом 2021-2024 років без належного оформлення дозвільних документів використовували орендовані комунальні землі площею 11 гектарів у якості відстійників (поля фільтрації) для біомаси промислових відходів.

Підозрюваним за конкретно цими звинуваченнями інкримінується ч. 1 ст. 239 ККУ (Забруднення або псування земель) та ч. 2 ст. 239-1 ККУ (Незаконне заволодіння ґрунтовим покривом земель).

У братів Добкіних з 2022 року конфлікт з Алексом Коваленком. Останній звинуватив Михайла та Дмитра у незаконному позбавленні його контролю над часткою у «Володимир-Волинській птахофабриці» та протиправному використанні бренду «Епікур».

Нагадаємо, брати Добкіни були народними депутатами Верховної Ради 8 скликання в складі «Опозиційного блоку» (до цього – «Партія регіонів»). Після початку великої війни Михайло Добкін став дияконом УПЦ МП.