Доплата для пенсіонерів від ООН: хто має право на отримання у 2025 році

Українські пенсіонери, які проживають у районах активних чи можливих бойових дій та відповідають певним критеріям, продовжують отримувати спеціальну додаткову виплату від Організації Об'єднаних Націй. Ця ініціатива спрямована на підтримку найбільш вразливих категорій населення в умовах війни.

Хто може претендувати на доплату?

Згідно з інформацією, зокрема від 24 Каналу з посиланням на Урядовий портал та дані Міністерства соціальної політики, розраховувати на отримання цієї допомоги у 2025 році можуть пенсіонери, які одночасно відповідають таким умовам:

Проживають у зоні активних або потенційних бойових дій (перелік таких територій визначається відповідним наказом Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій).

Розмір їхньої щомісячної пенсійної виплати становить менше ніж 3 250 гривень.

Не отримували грошової допомоги від інших міжнародних організацій з 1 березня 2023 року.

Важливо зазначити, що, за даними з відкритих джерел станом на травень 2025 року, програму цієї додаткової допомоги було продовжено щонайменше до кінця травня 2025 року, а деякі джерела вказують на продовження до середини року.

Який розмір доплати?

Розмір додаткової виплати від ООН розраховується для кожного пенсіонера індивідуально. Сума допомоги дорівнює різниці між 3 250 гривнями та розміром пенсії, яку отримує особа.

Наприклад, якщо розмір пенсії становить 2 900 гривень, то сума доплати складе 3 250 - 2 900 = 350 гривень.

Як отримати кошти?

Додаткова виплата нараховується автоматично на основі даних, що містяться в державних реєстрах. Пенсіонерам, які відповідають зазначеним критеріям, не потрібно подавати окрему заяву для отримання цієї допомоги.

Кошти можуть бути виплачені двома способами:

Шляхом зарахування на банківський рахунок.

Через адресну доставку відділеннями Укрпошти.

Ця програма підтримки від ООН є важливим елементом гуманітарної допомоги, спрямованої на полегшення фінансового навантаження на пенсіонерів, які опинилися у скрутних умовах через триваючі бойові дії.