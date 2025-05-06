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У Пентагоні звільнять кожного п'ятого генерала

У Пентагоні звільнять кожного п'ятого генерала

Міністр оборони США Піт Гегсет наказав скоротити на 20% кількість чотиризіркових офіцерів, продовживши процес оптимізації структури керівного складу в Пентагоні.

Про це пише Deutsche Welle.

Зокрема, у власних соцмережах урядовець оголосив про старт кампанії під назвою “менше генералів, більше солдатів”. На його переконання, “позбутися надлишкових людей у структурі означатиме оптимізувати та раціоналізувати лідерство”. Гегсет також заявив, що “більше генералів та адміралів — це не дорівнює більше досягнень”.

Окрім армії, скорочення на 20% топ-персонала зачепить також Національну гвардію США.

Теги:

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