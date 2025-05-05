Гендиректор "Укрпошти" Ігор Смілянський повідомив, що отримав в 2024 році в "Укрпошті" заробітну плату з 15%-ною доплатою за роботу з державною таємницею 11,72 млн грн до оподаткування або 970 тис. грн на місяць.

"З початку 2022 і до сьогодні я не отримував ні гривні премії. І це було моє рішення, хоча за контрактом мав право", - написав Смілянський у фейсбук.

За його словами, з нарахованої йому заробітної плати він сплатив 2,39 млн грн податку на дохід і військовий збір. Ще приблизно 2,1 млн грн Смілянський сплатив у США, де є податковим резидентом.

"До речі, ці кошти пішли до федерального бюджету, з якого виділялася військова допомога Україні", - зазначив він у дописі на фейсбук.

Сума після оподаткування, яку він отримав складала 6,92 млн грн або 577,24 тис. на місяць.

"Всі донати на ЗСУ, освітні заклади, боротьбу з дитячою онкологією звісно йдуть додатково до податків і т.п. Я не розкриваю фондів, які підтримую, бо вважаю це приватною історією і не предметом піару", - вказав Смілянський.

Гендиректор "Укрпошти" розповів, що коли посів свою посаду в "Укрпошті" в 2016 році отримував зарплату 330 тис. грн, що 150 разів більше ніж в операторів, листонош та сортувальників. Середня зарплата виробничого персоналу складала близько 2 200 гривень (або $88) і була найнижча в Україні.

Смілянський повідомив, що за 9 років його роботи в "Укрпошті" зарплати працівників зросли в 7 раз до близько 15 728 гривень ($ 380) на місяць, в 60 разів менше за зарплату гендиректора.

Він запевнив, що "Укрпошта" продовжить підвищувати зарплати, перш за все в мережі та водіям. Для цього, можливо, доведеться підвищити тариф на послуги, натякнув Смілянський.

"...фокус в тому, як це зробити так, щоб утримати тарифи на доступному рівні. Бо всі ж хочуть щоб листоноші заробляли добре, але тарифи не зростали", - написав він в фейсбук.

Раніше повідомлялось, що АТ "Укрпошта" збільшила дохід в 2024 році на 12,1% у порівнянні з 2023 роком до 12,9 млрд і скоротила збиток в 1,9 раз до 413,2 млн грн.