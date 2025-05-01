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Суспiльство

Названо вчинок Папи Франциска, який точно показав, що він на боці України

Названо вчинок Папи Франциска, який точно показав, що він на боці України

Папа Римський Франциск під час зустрічі з главою Російської православної церкви патріархом Кирилом заявив, що той не має бути прислужником Володимира Путіна. Про це розповів очільник Києво-Житомирської дієцезії Віталій Кривицький.

За словами Кривицького, патріарх Кирило після початку повномасштабної агресії РФ розповідав понтифіку майже пів години про необхідність «СВО»

«Папа сказав: «Брате, я нічого не зрозумів. Та я знаю одне: ми не маємо бути прислужниками у керівників держав». Дослівно це прозвучало як altar boys, тобто «хлопчики-помічники при літургії». Кирило дуже добре зрозумів ці слова. Вони після цього перестали спілкуватися, а відносини між Ватиканом та московською церквою заморозилися», – каже він.

Папа Римський у розмові з російським патріархом зазначив, що священнослужителі повинні шукати шляхи миру, щоб покласти край застосуванню зброї.

Як зазначив очільник Києво-Житомирської дієцезії, Україна втратила великого адвоката.

«Не всі українці про це знали і не всі оцінили. Менше, ніж знали і запам’ятали «удари в штангу». А для Ватикану це був болючий крок… необ’єктивна критика Папи не найкраще характеризує частину українських громадян» – пояснює Кривицький.

Священнослужитель наголосив, що засади інформаційної політики Католицької церкви закладені ще Ісусом Христом: «Хай не знатиме ліва рука твоя, що робить правиця твоя».

Як відомо, Папа Римський Франциск помер у віці 88 років. Причиною смерті названо інсульт на тлі низки хронічних захворювань. Кончині Папи Римського передувала двостороння пневмонія, яку виявили у лютому. За час перебування у лікарні Франциск переніс чотири дихальні кризи. За словами лікарів, його життю двічі загрожувала небезпека.

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Папа Римський
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