У ЄС почали розслідувати надання Україні словацьких боєприпасів

Європейська прокуратура почала розслідувати фінансові збитки Євросоюзу через те, що Словаччина надала Україні зброю після початку повномасштабного російського вторгнення, профінансувавши це зі спеціального європейського фонду.

Про це повідомляє Aktuality з посиланням на європейського прокурора Юрія Новоцького.

За інформацією видання, розслідування стосується закупівлі та передання артилерійських мін і боєприпасів Україні, які нібито відбулися з порушенням законодавства. Пізніше сам Новецький підтвердив це.

«Ми ведемо кримінальне провадження за підозрою в нанесенні шкоди фінансовим інтересам Європейського Союзу та інших злочинів. Розслідування стосується закупівлі боєприпасів та їх дарування Україні», — заявив він.

За його словами, розслідування перебуває на початковій стадії. Також цю справу розслідує і словацька прокуратура. Міністр внутрішніх справ Матуш Шутай Ешток звинувачував колишнього міністра оборони Ярослава Надя та попередній уряд у тому, що вони залишили Словаччину «голою та босою» за часів, коли світ перебуває на межі конфлікту.

«У нас немає винищувачів, немає протиракетної системи», — говорив він.

В інтерв'ю для Euractiv прокурор Новоцький зазначав, що підставою для розслідування нібито стали висновки Верховної контрольної палати, яка перевірила урядові закупівлі військового обладнання та боєприпасів за 2022−2023 роки.

Там з’ясували, що деякі контракти у 2022 році уклали спеціально для придбання військового спорядження для України, а саму закупівлю здійснили поспіхом — протягом одних вихідних у лютому 2022-го.

Під час цього Словаччина нібито порушила умови контракту, не доставивши боєприпаси словацькому складу в місті Новаки, а одразу відправили їх в Україну. Крім того, самі боєприпаси нібито були старими, і Київ офіційно не просив саме таку зброю.

Ексміністр оборони Надь відкинув, що закупівлю організували за два дні, заявивши, що насправді над нею працювали кілька тижнів, адже про загрозу російського вторгнення було відомо ще з осені 2021 року і з Україною весь час тривали переговори.

За його словами, аудиторів обдурили посадові особи Міністерства оборони, тому розслідування європейської прокуратури нібито базується на неправдивій інформації.

При цьому уточнюється, що Україна знала, що боєприпаси були старими, але все одно погодилася їх прийняти.

Уряд прем'єра Словаччини Роберта Фіцо припинив надання військової допомоги Україні з власних запасів, водночас заявивши, що він не блокуватиме постачання зброї та боєприпасів від приватних виробників.

При цьому попередній уряд країни передавав Україні боєприпаси, танки, С-300 і навіть парк літаків МіГ-29.

Колишній міністр оборони Словаччини Ярослав Надь заявляв, що переважна більшість продукції зі словацьких заводів, які виробляють 155-мм боєприпаси, йде в Україну.